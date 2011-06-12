Главная / Восстановление карт памяти / MicroSD Восстановление данных с карты памяти MicroSD Дата размещения Николай Санин Восстановление информации с карт памяти MicroSD (Микро СД) разных производителей в лаборатории. Выезд курьера бесплатно! ... Восстановление данных с карты памяти MicroSD в лаборатории STORELAB Почему теряются данные на MicroSD карте Проблемы с восстановлением данных MicroSD карт Применение функций восстановления Windows Можно ли восстановить данные MicroSD карты без компьютера Программы для восстановления карт памяти R-Studio от компании R-Tools Technology Inc. Auslogics File Recovery Почему сервисный центр дает больше шансов восстановления данных ... STORELAB Контактная информация: Почтовый адрес: Китай-город, Лубянский проезд 15/2, офис 212 101000 Москва, Россия Телефон: +7(495)215-00-24 , E-mail: info@storelab-rc.ru Контактная информация:Телефон:, E-mail: Восстановление данных с карты памяти MicroSD Малогабаритные носители информации востребованы. Они используются в смартфонах, планшетах и другой компактной технике. Поэтому восстановление данных с карты памяти MicroSD иногда становится популярной услугой. В интернете попадаются вирусы, телефоны падают в воду, флешки неаккуратно носят в кармане – причин поломки много. Почему теряются данные на MicroSD карте Технически случаи разделяют на три группы. В зависимости от причины можно рассчитывать на самостоятельное восстановление удаленных файлов на MicroSD карте. Или сразу же нести носитель в сервисный центр. Возможности обычного пользователя ограничена программным обеспечением, установленным на домашнем компьютере. Причины поломки карт памяти: сбой файловой системы – возникает из-за компьютерных вирусов, некорректной работы ПО (операционной системы, установленных программ);

дефект электроники – причиной может стать заводской брак или неисправность аппарата, где функционировала флешка;

механическая поломка – происходит из-за неаккуратного обращения с картой. В первом случае есть шанс справиться самому. Второй и третий требует помощи мастера по восстановлению данных. Без специального оборудования чаще остается смириться с утратой данных. Но за счет применения программно-аппаратного комплекса PC-3000 возвращают содержимое носителей и после тяжелых повреждений. Оборудование для восстановления Flash Reader и PC-3000 Проблемы с восстановлением данных MicroSD карт При программном сбое на карточке нарушается таблица размещения файлов. Первое, с чем может столкнуться пользователь, это решение – пытаться реанимировать структуру файловой системы или просто скопировать нужное на компьютер, а после провести форматирование флешки. Как именно поступить, решать владельцу. Упростить последующее восстановление файлов с карты памяти MicroSD поможет соблюдение ряда правил. Советы по снижению риска полной утраты информации на карте: наиболее безопасным средством является стандартная утилита Check Disk;

во время проверки накопителя его нельзя вытаскивать из считывающего устройства;

сторонние приложения при неумелом пользовании способны нанести вред, при сомнениях лучше отдать карточку специалистам. Восстанавливать данные стоит на заведомо исправном устройстве. Тот компьютер или мобильный гаджет, где произошла проблема может дополнительно повредить файлы. В домашних условиях не определить истинную причину сбоя (чаще всего), пользователю доступна лишь возможности спасти архивы. Transcend MicroSD Kingston MicroSD SanDisk MicroSD Применение функций восстановления Windows Возможности операционных систем семейства Windows ограничиваются исправлением небольших ошибок в файловой системе. Для этого предназначено приложение chkdsk.exe, запускаемое через командную строку. Восстановление файлов MicroSD карты с его помощью возможно. Проверяется: индексы NTFS;

корректность имен для FAT32;

наличие поврежденных кластеров. При обнаружении ошибок производится попытка считывания уцелевших данных с карты MicroSD. Стоит отметить, что здесь используется простой алгоритм. И спасти таким образом можно лишь информацию, что оказалась недоступной из-за потери «пути» к ней. Когда сталкиваются с повреждениями секторов, утратой части служебных данных, придется воспользоваться специализированным оборудованием для восстановления. Можно ли восстановить данные MicroSD карты без компьютера Если нет домашнего ноутбука или системного блока, заняться реанимацией карты не получится. Программы для восстановления данных на MicroSD карте устанавливают на ПК с Windows, чуть реже на Mac OS. Причем эффективные приложения обычно распространяются на платной основе. В демо-режиме их можно опробовать – посмотреть на список восстанавливаемых файлов, есть ли среди них нужные каталоги, фото, видео. Но сохранить на исправный носитель результат не удастся. Владелец вправе выбирать. Или приобретать ПО, учиться с ним работать, или обратиться к мастеру, у которого все необходимые инструменты уже имеются. Программы для восстановления карт памяти Максимальный эффект обычно получают с программ для восстановления удаленных файлов с MicroSD карты, выпущенных известными компаниями. Каждый разработчик использует свой алгоритм, поэтому иногда приходится пробовать два и более варианта, пока удастся подобрать тот, который реанимирует нужное количество документов. R-Studio от компании R-Tools Technology Inc. Интерфейс программы поддерживает русский язык. Поэтому особых затруднений он не вызывает. Процедура восстановления выглядит просто: выбирается нужный носитель MicroSD (по букве диска);

нажимается кнопка «Сканировать»;

в открывшемся окне кликнуть «Сканирование»;

по завершении нажать кнопку «Показать содержимое диска;

в получившемся списке отмечаются каталоги, фото, видео, подлежащее восстановлению;

выбирается путь для копирования спасенных данных. Остается нажать «Восстановить помеченные» и дождаться окончания процесса. Часть имен файлов и папок может оказаться испорченными. Важнее сохранность их структуры, чтобы при запуске просмотра не появлялись ошибки. Эта программа для восстановления данных с флешки MicroSD справляется с повреждениями файловой структуры хорошо. Auslogics File Recovery Еще одно известное решение. Работа в нем осуществляется через мастера, в котором легко можно ограничиться последовательным нажатием кнопки «Далее». Проверка накопителя начинается после нажатия кнопки «Поиск». После завершения сканирования диска приложение отображает список найденных удаленных данных. В этом же окне предусмотрено окно для предварительного просмотра. Если наименование файлов оказалось поврежденным, пользователь сможет найти нужные через ознакомление с содержимым. Нужное отмечается галочками, нажимается кнопка «Восстановить выбранные». Ничего сложного нет. Но удачной процедура будет лишь при отсутствии серьезных повреждений. С ними разобраться сможешь лишь мастер. Почему сервисный центр дает больше шансов восстановления данных Независимо от причины утраты информации обращение к специалистам повышает шансы восстановить фотографии, видео, документы. Иногда самостоятельные попытки лишь усугубляют повреждения и снижают долю полностью реанимированных данных. Ведь мало просто скопировать их. Важнее сохранить в целости их содержимое. Если обратиться за услугами к сервисному центру, клиент получает: тексты с сохраненным форматированием;

фото и картинки без ошибок типа «видна только часть изображения»;

видео без артефактов, пропадания кадров, звука. Профессиональный сервис осуществит работу в разумные сроки по приемлемой цене. Диагностика проводится бесплатно, поэтому заказчик осведомлен о прогнозах, стоимости до начала процедуры. Единственное требование к клиенту – предоставить новый исправный носитель для сохранения на нем восстановленной информации и данных.



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Как проводится диагностика Диагностика бесплатная, занимает примерно 10 - 15 минут. Далее специалист расскажет вам неисправность, стоимость и сроки работ по восстановлению данных. Если у вас нет возможности приехать к нам - Закажите бесплатную доставку.

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